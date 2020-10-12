Добрые новости
12 октября,
2020
Новости

Больше 50 % коек для больных коронавирусом заняты в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В томской БСМП открылся респираторный госпиталь. Он рассчитан на 180 коек, из них 50 – реанимационные. За выходные медики уже приняли первых трех пациентов с COVID-19. 


В госпитале пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 получат помощь терапевтического, травматологического, неврологического и нейрохирургического профилей.

Коечный фонд полностью оснащен точками подачи кислорода, палаты интенсивной терапии обеспечены аппаратами ИВЛ и неинвазивной вентиляции легких. 


На время работы респираторного госпиталя в БСМП пациенты, поступавшие ранее по скорой помощи, будут направляться в соответствующие профильные отделения Томской областной клинической больницы. 


На сегодняшний день на территории Томской области развернуто 1432 койки для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным обладминистрации, больше 50 % из них заняты.


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.