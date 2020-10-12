Больше 50 % коек для больных коронавирусом заняты в Томской области

В томской БСМП открылся респираторный госпиталь. Он рассчитан на 180 коек, из них 50 – реанимационные. За выходные медики уже приняли первых трех пациентов с COVID-19.





В госпитале пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 получат помощь терапевтического, травматологического, неврологического и нейрохирургического профилей.

Коечный фонд полностью оснащен точками подачи кислорода, палаты интенсивной терапии обеспечены аппаратами ИВЛ и неинвазивной вентиляции легких.





На время работы респираторного госпиталя в БСМП пациенты, поступавшие ранее по скорой помощи, будут направляться в соответствующие профильные отделения Томской областной клинической больницы.





На сегодняшний день на территории Томской области развернуто 1432 койки для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным обладминистрации, больше 50 % из них заняты.





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