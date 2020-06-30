Больше 42 тысяч человек заболели коронавирусом в Сибирском округе. Карта

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42326 человек, проживающих в Сибирском федеральном округе, заболели коронавирусом с начала пандемии. Больше всего заболевших в Красноярском крае (8760), Иркутской (7043) и Новосибирской областях (5876).



За прошедшую неделю наибольший прирост заболеваемости показала Республика Алтай, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 42% больше.



Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось в 1,2 раза на 6 357 человек. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Красноярском крае. Здесь количество инфицированных за неделю увеличилось на 13%.



Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 4 022 человека за неделю. Красноярский край находится в лидерах по числу выздоровевших – 809 человек за неделю.



По официальным данным за прошедшую неделю в СФО от COVID-19 умерли 78 человек, 29 из них в Красноярском крае, 21 - в Новосибирской области, 16 человек – в Иркутской.

Томская область по-прежнему занимает 7-е место в рейтинге СФО по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек.



В СФО по данным ИЦК на 29 июня, общий показатель составляет 230,3 случая на 100 тысяч человек. Вновь прирост, и он составил 35,7 пункта. Основной прирост заболевших дает Республика Тыва. Здесь на 100 тысяч жителей отмечено уже 1362,2 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 289,2 пункта.



Показатель заболеваемости на 29 июня в Тыве — остается самым высоким не только в СФО, но и вторым в России.



Самым благополучным регионом в СФО остается Кузбасс. На 100 тысяч человек здесь 60 случаев COVID-19. Таким образом, индекс на 100 тысяч в Кемеровской области — более чем в 22 раза ниже, чем в Тыве. По этому показателю Кузбасс уступает Севастополю (51 случай) и Республике Крым (31,8 случая).