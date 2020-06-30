Добрые новости
30 июня,
2020
Новости

Больше 42 тысяч человек заболели коронавирусом в Сибирском округе. Карта

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

42326 человек, проживающих в Сибирском федеральном округе, заболели коронавирусом с начала пандемии. Больше всего заболевших в Красноярском крае (8760), Иркутской (7043) и Новосибирской областях (5876).

За прошедшую неделю наибольший прирост заболеваемости показала Республика Алтай, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Там людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало на 42% больше.

Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось в 1,2 раза на 6 357 человек. Самый низкий прирост заболеваемости зафиксирован в Красноярском крае. Здесь количество инфицированных за неделю увеличилось на 13%.

Полностью выздоровели и выписаны из больниц округа 4 022 человека за неделю. Красноярский край находится в лидерах по числу выздоровевших – 809 человек за неделю.

По официальным данным за прошедшую неделю в СФО от COVID-19 умерли 78 человек, 29 из них в Красноярском крае, 21 - в Новосибирской области, 16 человек – в Иркутской.

Томская область  по-прежнему занимает 7-е место в рейтинге СФО по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек. 

В СФО по данным ИЦК на 29 июня, общий показатель составляет 230,3 случая на 100 тысяч человек. Вновь прирост, и он составил 35,7 пункта. Основной прирост заболевших дает Республика Тыва. Здесь на 100 тысяч жителей отмечено уже 1362,2 случая коронавирусной инфекции. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 289,2 пункта.

Показатель заболеваемости на 29 июня в Тыве — остается самым высоким не только в СФО, но и вторым в России. 

Самым благополучным регионом в СФО остается Кузбасс. На 100 тысяч человек здесь 60 случаев COVID-19. Таким образом, индекс на 100 тысяч в Кемеровской области — более чем в 22 раза ниже, чем в Тыве. По этому показателю Кузбасс уступает Севастополю (51 случай) и Республике Крым (31,8 случая).

По данным ИЦК уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России продолжает расти, хотя и замедляется по сравнению с прошлыми периодами. За неделю с 23 по 29 июня прирост составил 33,3 пункта, и достигает значения 436,6.

На 29 июня в России официально зафиксировано 641 тысяча 156 случаев коронавирусной инфекции.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.