Больше 4 тысяч жителей Томской области с начала пандемии заболели коронавирусом

Диагноз коронавирус за сутки подтвердился у 61 жителя Томской области. ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 60 пациентов.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 4 040 жителей Томской области. Общее число выздоровевших составляет 2 544 человек.

По данным, озвученным Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Томской области больше 60% пациентов победили COVID-19. Область находится на 11-м месте среди российских регионов с наименьшей долей выздоровевших.

По состоянию на 28 июля тройка лидеров в Сибири по доле выздоровевших такова: Красноярский край (90%), Республика Хакасия (84%) и Новосибирская область (78%).



За весь период эпидемии в СФО вылечилось от коронавируса 48 тысяч 958 человек, или 72% от общего числа выявленных в округе случаев.



В России данный показатель превышает 70%: из 828 990 человек здоровыми признаны 620 333 человек.