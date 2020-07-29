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29 июля,
2020
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Больше 4 тысяч жителей Томской области с начала пандемии заболели коронавирусом

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Диагноз коронавирус за сутки подтвердился у 61 жителя Томской области. ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 60 пациентов.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 4 040 жителей Томской области. Общее число выздоровевших составляет 2 544 человек.

По данным, озвученным Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Томской области больше 60% пациентов победили COVID-19. Область находится на 11-м месте среди российских регионов с наименьшей долей выздоровевших.

По состоянию на 28 июля тройка лидеров в Сибири по доле выздоровевших такова: Красноярский край (90%), Республика Хакасия (84%) и Новосибирская область (78%).


За весь период эпидемии в СФО вылечилось от коронавируса 48 тысяч 958 человек, или 72% от общего числа выявленных в округе случаев.


В России данный показатель превышает 70%: из 828 990 человек здоровыми признаны 620 333 человек. 

За последние сутки проведено 242 тысяч тестов на коронавирус. 
 
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 июля остается 260 621 человек. 


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