Больше 350 жителей Томской области все еще не могут вернуться домой из-за рубежа

279 семей Томской области подали заявление на сайте Госуслуг с просьбой вернуть их домой. Это 364 жителя региона, которые находятся в 54 странах мира.
Больше всего человек — 45 человек (27 семей) — по-прежнему находятся в Таиланде. В США и Казахстане ожидают выезда по 26 человек, в Армении — 25, в Киргизии и Таджикистане – по 21, в Турции – 12.
В списке стран, откуда ждут вылета томичи, есть и такие отдаленные страны, как ЮАР, Колумбия, Аргентина, Непал, Cаудовская Аравия, Малайзия, Сингапур, Британская территория в Индийском океане, Австралия, Новая Зеландия и другие.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. За полтора месяца власти страны организовали более более ста вывозных рейсов для россиян. Домой вернулись больше 18 тысяч человек, из них 234 жителя в Томскую область.
«Сведения о россиянах, желающих вернуться на родину и уже добравшихся до дома, обновляются практически ежедневно. Регистрация россиян за рубежом ведется уже второй месяц, тем не менее количество томичей в реестре увеличивается, каждый день в нем появляются новые фамилии наших земляков», — отметил начальник департамента международных и региональных связей администрации Томской области Алексей Стуканов.
Прибывшие томичи обязаны пройти двухнедельный карантин в одном из обсерваторов.
15 мая стало известно, что МИД получит 900 миллионов рублей на оказание поддержки гражданам РФ, которые не могут вернуться из-за границы из-за ситуации с коронавирусом.