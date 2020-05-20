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20 мая,
2020
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Новости

Больше 350 жителей Томской области все еще не могут вернуться домой из-за рубежа

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

279 семей Томской области подали заявление на сайте Госуслуг с просьбой вернуть их домой. Это 364 жителя региона, которые находятся в 54 странах мира. 


Больше всего человек — 45 человек (27 семей)  — по-прежнему находятся  в Таиланде. В США и Казахстане ожидают выезда по 26 человек, в Армении — 25, в Киргизии и Таджикистане – по 21, в Турции – 12.


В списке стран, откуда ждут вылета томичи, есть и такие отдаленные страны, как ЮАР, Колумбия, Аргентина, Непал, Cаудовская Аравия, Малайзия, Сингапур, Британская территория в Индийском океане, Австралия, Новая Зеландия и другие.

Больше 350 жителей Томской области все еще не могут вернуться домой из-за рубежа

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. За полтора месяца власти страны организовали более более ста вывозных рейсов для россиян. Домой вернулись больше 18 тысяч человек, из них 234 жителя в Томскую область. 


«Сведения о россиянах, желающих вернуться на родину и уже добравшихся до дома, обновляются практически ежедневно. Регистрация россиян за рубежом ведется уже второй месяц, тем не менее количество томичей в реестре увеличивается, каждый день в нем появляются новые фамилии наших земляков», — отметил начальник департамента международных и региональных связей администрации Томской области Алексей Стуканов.


Прибывшие томичи обязаны пройти двухнедельный карантин в одном из обсерваторов. 


15 мая стало известно, что МИД получит 900 миллионов рублей на оказание поддержки гражданам РФ, которые не могут вернуться из-за границы из-за ситуации с коронавирусом. 

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