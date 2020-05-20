Больше 350 жителей Томской области все еще не могут вернуться домой из-за рубежа

279 семей Томской области подали заявление на сайте Госуслуг с просьбой вернуть их домой. Это 364 жителя региона, которые находятся в 54 странах мира.





Больше всего человек — 45 человек (27 семей) — по-прежнему находятся в Таиланде. В США и Казахстане ожидают выезда по 26 человек, в Армении — 25, в Киргизии и Таджикистане – по 21, в Турции – 12.





В списке стран, откуда ждут вылета томичи, есть и такие отдаленные страны, как ЮАР, Колумбия, Аргентина, Непал, Cаудовская Аравия, Малайзия, Сингапур, Британская территория в Индийском океане, Австралия, Новая Зеландия и другие.