Больше 300 жителей Томской области заболели коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 17 человек, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 мая 2020 года остаются 259 тысяч 295 человек.
Всего в стране выявлен 242 271 заболевший. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 48 003 человек.
За сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 2212 человек.
В целом в Томской области диагноз «коронавирус» подтвердился у 311 человек. У половины заболевших COVID-19 болезнь протекает бессимптомно, они находятся на самоизоляции. 72 человека выздоровели, четверо умерли. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление пяти человек.
13 заболевших госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части №2 Томска и инфекционное отделение больницы №3, у пяти из них диагностирована пневмония, остальные с признаками ОРВИ. Четыре человека без симптомов изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением.
Источники инфицирования прежние – контакты с ранее заболевшими через домашний очаг, общение с близкими и друзьями, через медицинское учреждение (клиника НИИ).
В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 227 человек.