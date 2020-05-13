Больше 300 жителей Томской области заболели коронавирусом

В целом в Томской области диагноз «коронавирус» подтвердился у 311 человек. У половины заболевших COVID-19 болезнь протекает бессимптомно, они находятся на самоизоляции. 72 человека выздоровели, четверо умерли. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление пяти человек.



13 заболевших госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части №2 Томска и инфекционное отделение больницы №3, у пяти из них диагностирована пневмония, остальные с признаками ОРВИ. Четыре человека без симптомов изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением.



Источники инфицирования прежние – контакты с ранее заболевшими через домашний очаг, общение с близкими и друзьями, через медицинское учреждение (клиника НИИ).



В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 227 человек.