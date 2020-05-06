Больше 300 вахтовиков вернутся с Чаяндинского месторождения в Якутии, где обнаружили очаг коронавируса

В регион вернется около трехсот человек - жителей Томской области, работающих вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Все вернувшиеся в обязательном порядке будут определены на 14-дневный карантин в обсерватор.

Спецборт будет доставлять вахтовиков поэтапно, в течение нескольких дней. Первым рейсом сегодня, 6 мая, прилетят около ста человек.





В Томск возвращаются только те работники, у кого анализы на COVID-19 отрицательные. Есть ли среди жителей региона, работающих на данном газовом месторождении, те, у кого инфекция уже подтверждена, сейчас уточняется.





«Заболевшие будут госпитализированы в стационары других регионов. В Томскую область они перевозиться не будут», — уточнил заместитель губернатора по соцполитике Иван Деев.





По решению губернатора Сергея Жвачкина, возглавляющего региональный оперативный штаб, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на нефтяных и газоконденсатных месторождениях Томской области введена обязательная двухнедельная самоизоляция для всех вахтовиков, Компании-работодатели позаботились об организации обсерваторов на своих объектах.



«Те, кто должен заступить на вахтовую смену, в обязательном порядке проходят обследование на коронавирус, а затем помещаются на 14-дневный карантин. По истечении периода изоляции они могут приступить к работе. При этом в течение всего периода смены на производственном объекте и жилом комплексе действуют карантинные мероприятия, посторонним вход запрещен», — сказал Иван Деев.