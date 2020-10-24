Больше 30 тысяч безработных зарегистрировано в Томской области

30 059 безработных было зарегистрировано в Томской области на 16 октября. Уровень безработицы составил 5,56%, говорится в материалах, опубликованных на сайте областной думы.
Для сравнения: в середине апреля в Томской области было официально зарегистрировано 6 731 безработных. На конец июня 2020 года статус безработных имели порядка 20,9 тысячи жителей Томской области. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составлял 3,86 %.
Там уточняется, что с 1 апреля на учет в качестве безработных стали 38 647 человек. Из них 20% из отраслей, пострадавших в пандемии коронавируса. 30% из других отраслей. По еще 50% нет данных о последнем работодателе, власти региона предполагают, что они работали в теневом секторе.
«По оценке пик безработицы достигнут. По прогнозу снижение безработицы ожидается через 6 месяцев – со 2 квартала 2021 года», — отмечается в презентации замгубернатора по экономике Андрея Антонова.
Добавим, что из-за пандемии кредитными каникулами воспользовались 437 компаний и предпринимателей на сумму 1,2 млрд рублей. Такая поддержка предоставляется на полгода по действующим кредитам при условии снижения дохода организации или индивидуального предпринимателя на 30 и более процентов. Более тысячи предпринимателей смогли воспользоваться льготой на аренду площадей в торговых центрах.
В программе беспроцентного кредитования приняли участие почти 500 субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей сложности им уже выделено 0,5 млрд рублей.
Кроме того, меры государственной поддержки помогли предприятиям торговли, сферы туристических и развлекательных услуг, дорожной деятельности, автоперевозок сохранить занятость почти 300 работникам. Программа господдержки для предприятий предусматривает предоставление субсидии, которая компенсирует часть затрат работодателя на выплату зарплаты временно занятых сотрудников и выплаты страховых взносов.
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