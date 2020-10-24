Больше 30 тысяч безработных зарегистрировано в Томской области

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30 059 безработных было зарегистрировано в Томской области на 16 октября. Уровень безработицы составил 5,56%, говорится в материалах, опубликованных на сайте областной думы.

Для сравнения: в середине апреля в Томской области было официально зарегистрировано 6 731 безработных. На конец июня 2020 года статус безработных имели порядка 20,9 тысячи жителей Томской области. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составлял 3,86 %.

Там уточняется, что с 1 апреля на учет в качестве безработных стали 38 647 человек. Из них 20% из отраслей, пострадавших в пандемии коронавируса. 30% из других отраслей. По еще 50% нет данных о последнем работодателе, власти региона предполагают, что они работали в теневом секторе.

«По оценке пик безработицы достигнут. По прогнозу снижение безработицы ожидается через 6 месяцев – со 2 квартала 2021 года», — отмечается в презентации замгубернатора по экономике Андрея Антонова.