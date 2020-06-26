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26 июня,
2020
Новости

Больше 3 тысяч человек в Томской области наблюдают за ходом голосования по поправкам в Конституции

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Более 3000 наблюдателей в Томской области будут следить за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. На прошлых выборах президента работало порядка 1,5 тысячи человек.


«Среди наблюдателей есть люди старше 65 лет, их десятки. Мы не можем им отказать. Быть наблюдателем — это достаточно почетно, каждый хочет внести определенную лепту в голосование», — рассказал журналистам член Общественной палаты Виталий Грахов.


Все избирательные участки на входе будут оснащены обеззараживающими ковриками и антисептическими средствами для дезинфекции рук.


«Каждый избирательный участок готов к тому, что будут составлены графики санитарной обработки всех помещений. На каждом участке будет комната для человека, который вдруг пришел с температурой. И эта комната будет также обрабатываться специальными средствами. Все направлено на то, чтобы посещение избирательных участков было значительней безопаснее, чем поход в торговый центр», — сказал Грахов.


Каждому избирателю, пришедшему на участок, будут измерять температуру бесконтактным термометром, выдадут индивидуальный пакет с маской, перчатками и одноразовой ручкой, которой он будет расписываться в бюллетене. Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию.


Возможность стать наблюдателем есть до 29 июня, для этого необходимо отправить заявление на электронную почту Общественной палаты Томской области opto@tomsk.gov.ru, телефон для справок (3822) 51-81-32.


Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. В Томской области будут 773 избирательных участка. 

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