Больше 29 тысяч томских семей начали получать выплату на детей от 3 до 7 лет

Ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет в регионе начали получать 29 170 семей. На эти цели из федерального бюджета потрачен млрд рублей, а из регионального 220 млн, сообщает пресс-служба обладминистрации.





По словам начальницы департамента соцзащиты населения Марины Киняйкиной, с 20 мая они приняли больше 47 тысяч заявлений на получение выплаты, большая часть решений рассмотрена: 15 тысячам обратившихся отказали, при этом в 20% случаев это были заявления на одного ребенка, оформленные несколько раз. В некоторых случая причиной отказа стали недостоверные сведения о доходах, ошибки в данных заявителя и членов его семьи.





«В этом году выплата на детей от трех до семи лет назначается с 1 января, но не раньше, чем ребенку исполнится три года. Если изменился доход семьи за учитываемый период или заявитель устранил неточности в данных, заявление можно подать повторно», — говорит Марина Киняйкина.





Отметим, для назначения выплаты необходимо лишь подать заявление, дополнительных документов не требуется. Это делается через Госуслуги или по предварительной записи в МФЦ или Центре социальной поддержки населения по месту жительства.





Ранее сообщалось, что ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет включительно предоставляется малоимущим семьям Томской области, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума — это 11 694 рубля. Размер выплаты — 6 088 рублей. Право на выплату нужно подтверждать раз в год.