Больше 2,5 тысяч человек задержали за участие в акциях в поддержку Навального

На протестных акциях в городах России в общей сложности задержаны 2 509 человек. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Москве (952 человека) и в Санкт-Петербурге (374 участника акции). В Якутске задержали 30 человек, в Абакане — 25, Барнауле — 20, Красноярске — 15, Кемерове — 6. В Новосибирске сообщается о 95 задержанных.

По данным источника ТВ2 в правоохранительных органов, в Советское РОВД привезли 23 участника акции. Из них десять человек были младше 18 лет. После составления протоколов всех отпустили.





На ночь отпустили также и организаторов митинга — Ксению Фадеева и Андрея Фатеева. Судебное заседание состоится 24 января. За организацию акции протеста без согласования с властями им грозит административный арест на срок до 10 суток.