Больше 2,5 километров асфальта переложат на улице Красноармейской в 2021 году

«У дорожного ремонта в сибирском Томске есть своя особенность — это короткий период работы. За лето подрядчики города должны при четком соблюдении графиков обеспечить высокое качество работы, которое будет подтверждено на несколько лет вперед. Учитывая это, администрация Томска заблаговременно провела торги, заключила с подрядчиками муниципальные контракты, это позволяет нашим партнерам подготовиться к сезону на совесть», — отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.



Так, компания «Томскдорстрой» уже закупила инертный материал — щебень и отсев, и завезла его на базу асфальтобетонного завода. В наличии уже есть 115 тонн битума. Готовится к работе техника – фрезы, тракторы с компрессорами, катки, асфальтоукладчики и пр. Кроме того, подрядчик задействует три установки для выпуска асфальтобетонной смеси, две из них начнут работу в середине апреля, еще одна — с мая. По результатам электронных торгов, эта компания будет ремонтировать ул. Нахимова на отрезке от Транспортного кольца до пр. Ленина.



Сотрудники «Строительно-ремонтной компании» выйдут на работы по ул. Ломоносова от ул. Шевченко до ул. Социалистической, ул. Социалистической от ул. Ломоносова до ул. Б. Хмельницкого, и ул. Б. Куна. Сегодня спецтехника подрядчика проходит техобслуживание, уже заключены договоры с поставщиками на доставку материалов — песка, гравия, щебня, цемента, асфальта.



Бригады «Томской строительной компании» на всю ширину проезжей части будут ремонтировать участки дороги по ул. Яковлева от ул. Красноармейской до ул. Пушкина, ул. Красноармейской от ул. Яковлева до пр. Кирова, пр. Ленина от пер. Батенькова до ул. Дальне-Ключевской. Сегодня предприятие также готовится к предстоящему сезону.



С 2017 года в Томске с привлечением средств федерального, областного и местного бюджета на всю ширину проезжей части были отремонтированы участки 77 улиц общей протяженностью 101 км. Большинство отремонтированных по напроекту улиц находятся вдали от центра. Речь идет об участках улиц Р. Люксембург, 1-ой Ново-Деповской, Ракетной, Энергетической, Транспортной, Мостовой, Кутузова, Октябрьской, Ленина и Школьной в селе Тимирязевском, Нижнескладской, Мичурина и др.