Больше 23 тысяч жителей Томской области поставили вакцину от ковида

Вакцину от новой коронавирусной инфекции уже поставили 23 380 жителей Томской области старше 18 лет, из них первым и вторым компонентом привиты 7048 человек.

«Одними из первых вакцину получают жители региона старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет и ожирение. Также в приоритете вакцинация сотрудников медицинских и образовательных учреждений, социальных сфер, силовых структур и тех, кто проживает в домах-интернатах», – прокомментировал заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.





Прививку уже поставили более 8 тысяч жителей региона старше 60 лет; 3 тысячи, имеющие хронические заболевания; 9 тысяч – работники сфер здравоохранения, образования, промышленности, обслуживания, социальной и силовых структур.





Вакцина в регион поступает небольшими партиями, на прошлой неделе было получено дополнительно 4500 доз «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Всего со старта прививочной кампании в Томскую область поступило 34 512 доз.



