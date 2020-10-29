Больше 210 случаев коронавируса выявили в Томской области за сутки

Выписали 102 пациента. За сутки скончались еще три человека. Умершие входили в группу риска по сопутствующим хроническим заболеваниям: у одного онкологическое заболевание, у двоих гипертония и ожирение, один после инсульта. Тяжелое течение коронавирусной инфекции осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией, развитием дыхательной и полиорганной недостаточности, респираторным дистресс-синдромом и другими тяжелыми последствиями.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 84 человек, у 111-ти признаки ОРВИ, у 17-ти пневмония.

Сегодня замгубернатора Иван Деев отмечал, что госпитализированы 1044 человек.





«На кислородной поддержке находятся более 700 человек, из них 113 в реанимации. Из этого количества 18 пациентов на кислороде, 46 на масочной кислородной поддержке, неинвазивной, еще 49 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — рассказал Деев депутатам.





Всего в регионе развернуто 1856 коек для коронавирусных больных, 917 из них оснащены доступом к кислороду, 200 коек обеспечены аппаратами ИВЛ.