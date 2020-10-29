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29 октября,
2020
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Больше 210 случаев коронавируса выявили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

212 случаев коронавируса выявлено в Томской области за сутки.


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 84 человек, у 111-ти признаки ОРВИ, у 17-ти пневмония.


Выписали 102 пациента. За сутки скончались еще три человека. Умершие входили в группу риска по сопутствующим хроническим заболеваниям: у одного онкологическое заболевание, у двоих гипертония и ожирение, один после инсульта. Тяжелое течение коронавирусной инфекции осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией, развитием дыхательной и полиорганной недостаточности, респираторным дистресс-синдромом и другими тяжелыми последствиями.

Больше 210 случаев коронавируса выявили в Томской области за сутки

Сегодня замгубернатора Иван Деев отмечал, что госпитализированы 1044 человек.


«На кислородной поддержке находятся более 700 человек, из них 113 в реанимации. Из этого количества 18 пациентов на кислороде, 46 на масочной кислородной поддержке, неинвазивной, еще 49 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — рассказал Деев депутатам.


Всего в регионе развернуто 1856 коек для коронавирусных больных, 917 из них оснащены доступом к кислороду, 200 коек обеспечены аппаратами ИВЛ.

За последние сутки проведено 553 тысячи тестов на коронавирус. 
 
Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 581 693 случая. Лечение продолжают 368 245 человек.


За весь период по России умерли 27 301 человек.


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