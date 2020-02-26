Больше 200 млн рублей направят на благоустройство Томска в 2020 году

На благоустройство общественных пространств в Томске в 2020 году будет направлено почти 210 млн рублей. На эти деньги в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проведут работы на 16 общественных территориях, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время уже готовы проекты благоустройства. До 15 апреля все проекты должны пройти экспертизу. Сегодня для проведения работ уже заключено 10 муниципальных контрактов.





Также в 2020 году продолжат благоустройство ул. Красноармейской. Здесь планируется ремонт тротуаров, установка освещения, озеленение, установках малых архитектурных форм. На эти цели из бюджетов разного уровня будет направлено 75 млн рублей.





Продолжится и работа по благоустройству дворов. По решению общественной муниципальной комиссии, принятому в феврале 2019 года, ключевыми критериями отбора дворовых пространств по программе «Формирование современной городской среды» является оформленный земельный участок, финансовое участие жителей в размере не менее 20% от сметной стоимости и последующее содержание томичами отремонтированных пространств. Сегодня в районных администрациях есть перечень из 23 объектов, на благоустройство которых необходимо 117 млн рублей. В соответствии с доведенным финансированием районы определят адреса, где в этом году проведут ремонт.





«Программа по благоустройству придомовых территорий предусматривает участие жителей в обновлении своих дворов. Поскольку это и есть главный стимул в дальнейшем бережно относиться к общему имуществу, — отметил вице-мэр Вячеслав Черноус. — Ремонт внутриквартальных проездов, в свою очередь, решает актуальные задачи по обеспечению доступности пешеходных и транспортных путей в районах жилой застройки. А благоустройство общественных пространств же основано на принципах максимального вовлечения томичей в создание современного города».







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