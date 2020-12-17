Больше 200 мероприятий проведут в новогодние праздники в Томске онлайн

Более 200 онлайн-мероприятий проведут образовательные учреждения Томска в новогодние праздники. Среди них будут выступления и мастер-классы, рассчитанные на детей и их родителей.





Как рассказал заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко, мэрия разрешила проводить новогодние праздники в школах и детских садах, но лишь в режиме индивидуальных классов и групп.