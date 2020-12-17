Больше 200 мероприятий проведут в новогодние праздники в Томске онлайн

Более 200 онлайн-мероприятий проведут образовательные учреждения Томска в новогодние праздники. Среди них будут выступления и мастер-классы, рассчитанные на детей и их родителей.
Как рассказал заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко, мэрия разрешила проводить новогодние праздники в школах и детских садах, но лишь в режиме индивидуальных классов и групп.
Общешкольных и общегрупповых елок не будет. Но пройдет больше 200 онлайн-мероприятий для неопределенного круга участников, –рассказал Чубенко. – Это как традиционные концертные выступления, так и мастер-классы по подготовке новогодних подарков. Мы рассчитываем, что к детями присоединятся родители, и проведут время на каникулах с пользой, сотворят что-то своими руками. Вся информация о мероприятиях скоро появится на сайте городской администрации.
Заммэра добавил, что уличные мероприятия разрешены без ограничений. На сегодняшний день в городе открыты больше 30 катков и оборудованы 44 километра лыжных трасс, из них половина разрешены. 18 декабря администрация Томска обещает завершить подготовку всех ледовых городков.
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