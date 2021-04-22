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22 апреля,
2021
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Больше 20 административных дел поступило в суды Томска после акции в поддержку Навального

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томские полицейские возбудили не менее 27 административных дел после митинга 21 апреля в поддержку Алексея Навального и политзаключенных. Об этом пишет Тайга.инфо со ссылкой на ГАС «Правосудие». Дела поступили в Октябрьский и Советский суды.

Больше 20 административных дел поступило в суды Томска после акции в поддержку Навального

Так, в Октябрьский суд поступили по крайней мере 14 протоколов по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения), в Советском суде протоколов по аналогичной части зарегистрировано только 10 — их будет рассматривать только один судья, Алексей Чечнёв.


В суд также поступили протоколы по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение законодательства о собраниях) в отношении сотрудников штаба Навального Игнатия Купцова и Андрея Фатеева. На Никиту Байгулова составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия).


Напомним, что 21 апреля в Томске прошла акция в поддержку Алексея Навального. После митинга полицейские стали задерживать участников. Позже в томский штаб Алексея Навального пришла полиция с обыском и задержали руководителя штаба Алексея Навального Ксению Фадееву и ее заместителя Андрея Фатеева. Через несколько часов Ксению Фадееву отпустили из полиции. Сотрудники штаба Андрей Фатеев, Никита Байгулов и Игнатий Купцов провели ночь в РОВД. Их обвиняют в организации митинга.

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