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26 июня,
2020
Новости

Больше 2 тысяч жителей Томской области заболели коронавирусом

ТВ2
ТВ2
1 час назад

63 случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 2031 человек. За сутки вылечились еще 23 человека. Общее число выписавшихся пациентов достигло 885.


По данным регионального штаба, у 37 человек нет симптомов, у 16-ти признаки ОРВИ, у 10-ти пневмония. На 14-дневной самоизоляции в обсерваторах находятся 27 человек. Лечение от коронавируса в целом в регионе продолжают 1132 человека.

По данным «Медиазоны», всего скончались не менее 13 405 человек с коронавирусом. Страна вышла на третье место в мире по числу заболевших, но официально объявляемая властями смертность значительно ниже, чем в других государствах с похожим числом заболевших.


Всего в стране нарастающим итогом COVID-19 выявлен у 620 794 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 384 152 человек.


За сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 8781 человек.


В Томской области до 10 июля действует режим повышенной готовности. Томичи должны носить маску в общественном транспорте, в такси, при посещении магазинов и торговых центров. Они могут гулять и посещать парки, но с соблюдением санитарных норм.


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