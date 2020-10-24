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24 октября,
2020
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Больше 180 млн рублей потратят за два года на рекультивацию полигона в Новомихайловке

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Первый этап рекультивации уже начался и по плану завершится в декабре, сообщает мэрия Томска. 


«В 2021 году на рекультивацию старого полигона бытовых отходов будет направлено 90, 3 млн рублей, в 2022 году – еще порядка 94,7 млн руб. По результатам аукциона муниципальный контракт на рекультивацию заключен с ФГБУ ВО ТГАСУ», — говорится в сообщении.

Больше 180 млн рублей потратят за два года на рекультивацию полигона в Новомихайловке

Отметим, в 2020 году на первый этап рекультивации полигона выделялось 74,6 млн рублей, в том числе 61,9 млн из средств федерального, 9,5 млн рублей - из средств областного и 3,17 млн рублей – из средств муниципального бюджетов.


«На сегодняшний день подрядчиком уже завершены работы по валке деревьев и корчевке кустарников, демонтажу зданий и сооружений, организации строительной площадки и склада. Ведутся работы по планировке свалочного тела, устройству эксплуатационного проезда и землевозной дороги, а также устройству дренажа для отвода фильтрата. Данные работы планируется завершить до 25 ноября», — отчитывается мэрия.


Полностью работу первого этапа должны завершится к 10 декабря и в городской администрации уверены, что подрядчик уложится в срок.


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