Больше 13 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Томскую область

В Томскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 13 300 доз. В медучреждения Томска будет распределено 5 700 доз, в Северск – 2 тысячи, остальные – в другие муниципальные образования региона.

«Леонид, ему 43 года, множество заболеваний. Он в группе риска. Три месяца назад записался на вакцинацию. Приготовил СНИЛС, номер полиса ОМС, продиктовал данные по телефону горячей линии 515-616. На вопрос, когда ему поставят прививку, девушка не ответила. Сказала, что они просто передают данные в поликлиники, а там уже «вам позвонят». Но не звонят! В пятницу он обратился в Поликлинику 8, затем во вторую, по месту жительства, но и там на вопрос, когда возможна вакцинация, не ответили. Наш горячий телефон комитета по социальным вопросам городской думы 8-913-100-95-75 разрывается от звонков: скажите, где прививают, когда будут, мой муж сегодня объехал четыре поликлиники, нигде ничего не знают. Молчат горячие линии, нет доступной информации на портале», — описывала ситуацию Елена Ульянова

Ранее в Томской области из-за нехватки препарата приостановили вакцинацию от ковида. Депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина отмечала низкие темпы поставок вакцины в регион. Депутат Думы Томска Елена Ульянова также говорила о том, что вакцины не хватает.

В Томской области уже привито 41 896 человек, из них 31 816 поставили оба компонента. Более 16 тысяч вакцинированных – жители Томской области старше 60 лет, 5,4 тысячи человек, имеющие хронические заболевания.





«Сегодня в приоритете вакцинация пожилых людей и тех, кто имеет заболевания бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем, а также сахарный диабет и ожирение. Именно эти пациенты при заболевании новой коронавирусной инфекцией находятся в зоне риска развития тяжелых осложнений. Поэтому на этапе, когда в регион поступает вакцина небольшими партиями, людей в возрасте 60+ и с хроническими заболеваниями мы приглашаем на вакцинацию в первую очередь», — прокомментировал заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.





Сегодня ресурсов каждого прививочного кабинета достаточно для приема в сутки от 60 до 180 человек. При бесперебойной поставке вакцины в регион за сутки вакцинацию могут проходить не менее 3 тысяч человек. При задействовании мобильных бригад, мобильных комплексов, организованной вакцинации работающих коллективов – до 7 тысяч человек в сутки.





Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний. Оставить заявку можно одним из следующих способов: через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав, после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.





За весь период прививочной кампании в Томскую область поступило уже 60 392 дозы двухкомпонентного препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), из которых 8 380 доз — в Северск.







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