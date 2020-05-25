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25 мая,
2020
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Больше 13 тысяч человек заболели коронавирусом в Сибири. Карта

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

13 280 человек заболели коронавирусом в Сибири. 148 человек скончались. 

Больше всего заболевших в Красноярском крае — 3265 человек. Затем идет Новосибирская область (2124), Алтайский край (1325) и Иркутская область (1078). 


Если брать из расчета на 100 тысяч жителей, то больше всего этот показатель в Республике Тыва — 196 при выявленных 628 пациентах. Следом идет Республика Хакасия — 146.


Меньше всего больных коронавирусом в Республике Алтай (95 человек) и Кемеровской области (406 человек).

В Томской области зарегистрировано 507 случаев заболевания коронавирусом: 332 на лечении (167 в стационарах, 165 на самоизоляции), 166 выздоровели, девять умерли.


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