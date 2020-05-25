Больше 13 тысяч человек заболели коронавирусом в Сибири. Карта

13 280 человек заболели коронавирусом в Сибири. 148 человек скончались.
Больше всего заболевших в Красноярском крае — 3265 человек. Затем идет Новосибирская область (2124), Алтайский край (1325) и Иркутская область (1078).
Если брать из расчета на 100 тысяч жителей, то больше всего этот показатель в Республике Тыва — 196 при выявленных 628 пациентах. Следом идет Республика Хакасия — 146.
Меньше всего больных коронавирусом в Республике Алтай (95 человек) и Кемеровской области (406 человек).
В Томской области зарегистрировано 507 случаев заболевания коронавирусом: 332 на лечении (167 в стационарах, 165 на самоизоляции), 166 выздоровели, девять умерли.
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