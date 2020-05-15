Добрые новости
15 мая,
2020
Новости

Больше 120 пациентов с коронавирусом продолжают лечение в стационарах

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томской области зарегистрировано 320 случаев заболевания коронавирусом. Лечение продолжают 236 человек, из них 122 проходят лечение в стационарах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся шесть человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (четыре человека на инвазивной вентиляция легких, один на неинвазивной).


За сутки в Томской области зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Пять человек госпитализированы: один с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, четверо с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. Четыре человека без симптомов изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением.


У семи инфицированных источники заражения установлены — контакты с ранее заболевшими. По двум ведется эпидемиологическое расследование, причина заражения выясняется.


В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 247 человек.


За сутки взято на исследование 1129  ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 30 524 исследования. 


80 человек выздоровели, четверо умерли. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Как я болел COVID-19. Рассказывают томичи и москвичи

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.