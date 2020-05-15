Больше 120 пациентов с коронавирусом продолжают лечение в стационарах

В Томской области зарегистрировано 320 случаев заболевания коронавирусом. Лечение продолжают 236 человек, из них 122 проходят лечение в стационарах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся шесть человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (четыре человека на инвазивной вентиляция легких, один на неинвазивной).





За сутки в Томской области зарегистрировано девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Пять человек госпитализированы: один с пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, четверо с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. Четыре человека без симптомов изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением.





У семи инфицированных источники заражения установлены — контакты с ранее заболевшими. По двум ведется эпидемиологическое расследование, причина заражения выясняется.





В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 247 человек.





За сутки взято на исследование 1129 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 30 524 исследования.





80 человек выздоровели, четверо умерли.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





Как я болел COVID-19. Рассказывают томичи и москвичи​

