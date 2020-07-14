Больше 1100 дефектов выявили специалисты «ТомскРТС» во время ремонта сетей

С начала ремонтного сезона на теплосетях специалисты выявили 1161 дефект, 851 из которых уже устранен, остальные остаются в работе, сообщили в «ТомскРТС». Из-за большого количества дефектов срок работы на сетях приходится увеличивать.

«Безусловно, отсутствие горячей воды доставляет неудобства жителям, поэтому специалисты компании стараются минимизировать количество отключаемых объектов с помощью разработки резервных схем там, где имеется такая техническая возможность, а также оптимизируя рабочий процесс для сокращения сроков ремонта. К сожалению, не на всех участках удается завершить работы быстро, потому что количество дефектов на ветхих участках квартальных тепловых сетей продолжает расти», — отметил заместитель гендиректора, главный инженер «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.





Бондарюк привел в пример улицу Бела Куна. Там дефектов не обнаружили, поэтому ремонт и гидравлические испытания удалось выполнить за неделю. Горячая вода вернулась в 19 жилых домов на Ивана Черных и Бела Куна раньше на две недели.





На 14 июля в ремонт выведены 516 километров тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Это 78 % от их общей протяженности. На 323 километрах теплотрасс ремонтные работы завершены.





«Чтобы успеть вовремя подготовить систему теплоснабжения города к отопительному периоду и обеспечить надежность работы теплосетей, проведены необходимые организационные мероприятия, позволяющие выполнять работы в вечернее время и в выходные дни», — отметил Бондарюк.