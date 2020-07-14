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14 июля,
2020
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Больше 1100 дефектов выявили специалисты «ТомскРТС» во время ремонта сетей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С начала ремонтного сезона на теплосетях специалисты выявили 1161 дефект, 851 из которых уже устранен, остальные остаются в работе, сообщили в «ТомскРТС». Из-за большого количества дефектов срок работы на сетях приходится увеличивать.

Больше 1100 дефектов выявили специалисты «ТомскРТС» во время ремонта сетей

«Безусловно, отсутствие горячей воды доставляет неудобства жителям, поэтому специалисты компании стараются минимизировать количество отключаемых объектов с помощью разработки резервных схем там, где имеется такая техническая возможность, а также оптимизируя рабочий процесс для сокращения сроков ремонта. К сожалению, не на всех участках удается завершить работы быстро,  потому что количество дефектов на ветхих участках квартальных тепловых сетей продолжает расти», — отметил заместитель гендиректора, главный инженер «ТомскРТС» Владимир Бондарюк. 


Бондарюк привел в пример улицу Бела Куна. Там дефектов не обнаружили, поэтому ремонт и гидравлические испытания удалось выполнить за неделю. Горячая вода вернулась в 19 жилых домов на Ивана Черных и Бела Куна раньше на две недели.


На 14 июля в ремонт выведены 516 километров тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Это 78 % от их общей протяженности. На 323 километрах теплотрасс ремонтные работы завершены. 


«Чтобы успеть вовремя подготовить систему теплоснабжения города к отопительному периоду и обеспечить надежность работы теплосетей, проведены необходимые организационные мероприятия, позволяющие выполнять работы в вечернее время и в выходные дни», — отметил Бондарюк.

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