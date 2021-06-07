Больше 110 тысяч жителей Томской области прошли вакцинацию от COVID-19

В Томскую область дополнительно поступило 6582 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и «ЭпиВакКорона», которые распределены в медорганизации Томска и близлежащих районов. За весь период прививочной кампании в регион поступило 129 404 дозы вакцины (114 044 — «Гам-КОВИД-Вак», 14 580 — «ЭпиВакКорона», 780 — «КовиВак»).





Первым компонентом вакцины привились 111 479 человек, вторым — 81 334. Таким образом, почти 21 % жителей Томской области старше 18 лет уже поставили прививку от COVID-19. Среди них 48 123 человека старше 60 лет. Для формирования коллективного иммунитета доля вакцинированных старше 18 лет должна быть не менее 60 %.