Больше 110 тысяч жителей Томской области прошли вакцинацию от COVID-19
В Томскую область дополнительно поступило 6582 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и «ЭпиВакКорона», которые распределены в медорганизации Томска и близлежащих районов. За весь период прививочной кампании в регион поступило 129 404 дозы вакцины (114 044 — «Гам-КОВИД-Вак», 14 580 — «ЭпиВакКорона», 780 — «КовиВак»).
Первым компонентом вакцины привились 111 479 человек, вторым — 81 334. Таким образом, почти 21 % жителей Томской области старше 18 лет уже поставили прививку от COVID-19. Среди них 48 123 человека старше 60 лет. Для формирования коллективного иммунитета доля вакцинированных старше 18 лет должна быть не менее 60 %.
«Начался период отпусков, и важно, чтобы как можно больше томичей, выезжающих в соседние регионы, а также другие государства имели иммунитет. Это позволит обезопасить жителей нашего региона и других отдыхающих», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.
Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний. Оставить заявку можно одним из следующих способов: через региональный сайт, портал «Госуслуги», по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.
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