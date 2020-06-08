Больше 1000 раскопок зафиксированы в Томске

На территории Томска открытыми остаются 1040 раскопок, из них 304 были проведены в прошлом году, 736 – в этом. За прошедшую неделю в Томске восстановлено 97 раскопок, 80 из них — прошлогодние, сообщает пресс-служба мэрии.

За прошедшую неделю в «Санитарную милицию» Томска поступило почти 50 звонков от горожан. Большинство сообщений касалось сроков окончания работ, в частности, по ул. 5-ой Армии.



До 1 июня все прошлогодние раскопки засыпали инертным материалом. К 26 июня владельцы раскопок должны восстановить нарушенное благоустройство почти по 600 адресам.



Действующая раскопка должна быть огорожена, оснащена предупреждающими знаками. При ликвидации раскопки необходимо использовать асфальт того же типа, что ранее был уложен на дорожном полотне. За нарушение правил физических лиц ждет штраф в размере 3-5 тысяч, должностных — 30-50 тысяч, юридических — 100-200 тысяч.





Жители могут сообщить о нарушениях по тел. 46-92-18 (Кировский район), 46-92-14 (Ленинский район), 46-92-17 (Октябрьский район) и 46-92-15 (Советский район). По указанным номерам можно уточнить сроки ведения работ на том или ином объекте, сообщить о нарушении правил и технологии ведения земляных работ, отсутствии и повреждении ограждении и прочее.