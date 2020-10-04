Больше 100 жителей Томской области заразились коронавирусом, один пациент умер

За минувшие сутки в Томской области выявили COVID-19 еще у 108 пациентов, сообщает оперативный штаб по коронавирусу. 70 человек выздоровели, один пациент скончался.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 21-го пневмония, у 54-х – ОРВИ, у 33-х человек инфекция протекает бессимптомно.





В обсерваторах под Томском находятся 66 человек.





Сегодня стало известно о смерти от коронавируса.





«Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции одного человека. Пациент – старшей возрастной категории - входил в группу риска по сопутствующим заболеваниям: сахарному диабету и ожирению. Инфекция осложнялась тяжелым течением пневмонии, сепсисом, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью», — отметили в региональном оперштабе.





Коэффициент распространения инфекции растет, сегодня он равен 1,22.





За весь период в Томской области установлены 7 876 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6 476, умерших 88 человек.