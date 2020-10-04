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04 октября,
2020
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Новости

Больше 100 жителей Томской области заразились коронавирусом, один пациент умер

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

За минувшие сутки в Томской области выявили COVID-19 еще у 108 пациентов, сообщает оперативный штаб по коронавирусу. 70 человек выздоровели, один пациент скончался. 

Больше 100 жителей Томской области заразились коронавирусом, один пациент умер

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 21-го пневмония, у 54-х – ОРВИ, у 33-х человек инфекция протекает бессимптомно.


В обсерваторах под Томском находятся 66 человек.


Сегодня стало известно о смерти от коронавируса. 


«Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции одного человека. Пациент – старшей возрастной категории -  входил в группу риска по сопутствующим заболеваниям: сахарному диабету и ожирению. Инфекция осложнялась тяжелым течением пневмонии, сепсисом, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью», — отметили в региональном оперштабе.


Коэффициент распространения инфекции растет, сегодня он равен 1,22.


За весь период в Томской области установлены 7 876 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6 476, умерших 88 человек. 

В России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса. Из них 27,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 284 человека.



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