Больше 10 тысяч бизнесменов с начала года пожаловались на несправедливое уголовное преследование

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в ежегодном докладе президенту сообщил, что если в 2013 году он получил 1 361 жалобу от бизнесменов на необоснованное уголовное преследование, то с начала 2020 года - уже больше 10 200, сообщает Интерфакс .

По его словам, причиной для возбуждения уголовных дел чаще всего служили гражданско-правовые споры, а также ситуации, связанные с разрешением корпоративных конфликтов. Поэтому он предложит усилить надзор со стороны прокуратуры и не допускать открытия уголовных дел в случаях гражданско-правовых споров.





Титов отметил, что подавляющее большинство обратившихся к нему предпринимателей указывают на необъективность и обвинительный уклон следствия и на то, что суды часто соглашаются с позицией следствия без полноценного исследования и оценки доказательств в суде.





Поэтому в докладе Владимиру Путину он предложил добавить в статью 30 УПК пункт о возможности просить о передаче судам присяжных дела бизнесменов, обвиняемых в преступлениях , предусмотренных статьями "мошенничество", "растрата" и "злоупотребление полномочий".





По мнению омбудсмена, нужно внести в УПК пункт об обязанности следоваателя проводить допросы подозреваемого, находящегося в розыске, по видеоконференции, если об этом будут ходатайствовать сам обвиняемый, его адвокаты или свидетели. При необходимости удостоверить личность допрашиваемого будет можно через портал Госуслуг или путем получения электронного QR-кода.





Титов также предложил разрешить уполномоченным по правам предпринимателей разрешить посещать бизнесменов, которые находятся под домашним арестом. По его оценке, в стране незначительна практика применения залога в качестве меры пресечения. По данным Верховного суда России, в 2019 году было рассмотрено порядка 106 000 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из них удовлетворено 89,2 %. При этом об избрании в качестве меры пресечения залога рассмотрено только 90 ходатайств, из которых удовлетворено 85,5 %.





«По результатам опроса, более половины опрошенных экспертов полагают, что наша система готова к более широкому применению залога вместо домашнего ареста и содержания под стражей», — отмечается в докладе.





Титов указывает, что почти половина опрошенных предпринимателей отметили, что их уголовное преследование привело к потере здоровья и репутации, почти столько же отметили утрату бизнеса или большей части активов. Но более 60% респондентов сказали, что готовы после уголовного преследования продолжать делать бизнес в России.