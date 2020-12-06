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06 декабря,
2020
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Больше 1 млн рублей требуется 6-летнему мальчику из Стрежевого на операцию в Москве

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Шестилетнему Диме Мартынову из Стрежевого Томской области нужна операция по восстановлению слуха в Москве, сообщает благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». 

Больше 1 млн рублей требуется 6-летнему мальчику из Стрежевого на операцию в Москве

У Димы микротия и атрезия слухового прохода, паралич Белла, синдром Гольденхара.  Дима родился без правого уха. На УЗИ во время беременности о патологии маме Венере никто не сообщил. 

Больше 1 млн рублей требуется 6-летнему мальчику из Стрежевого на операцию в Москве

«В роддоме начали проверять слух на ушке, которое выглядело обычным, без патологий, но аппарат упорно выдавал отрицательный результат, — рассказывает мама Димы Венера. —  После выписки начались поиски ответов. У нас небольшой городок, и не хватает узких специалистов. Врачи просто разводили руками. И только в полтора года мы узнали, что наш сыночек слышит только одним ушком и его нужно беречь. Сурдологи сказали, что слух не восстановить, я искала и обратилась в американскую клинику, но и там мы получили ответ: «Возможно только восстановление ушной раковины».

Больше 1 млн рублей требуется 6-летнему мальчику из Стрежевого на операцию в Москве

Чтобы восстановить слух у Димы, нужно прооперироваться в Научно-клиническом центре оториноларингологии ФМБА России в Москве. Стоимость операции — 1 млн 490 тысяч рублей, из которых 400 тысяч многодетная семья мальчика взяла в кредит. 


«Мы обычная среднестатистическая многодетная семья, у которой ипотечный кредит на 15 лет, с повседневными потребностями, — добавляет Венера. — Скоро школа, чего я очень боюсь. Боюсь, что он не сможет адаптироваться к новым обстоятельствам, боюсь, что его будут обижать, так как он отличается от всех, боюсь за его еще не окрепшую психику».


Узнать о том, как можно помочь Диме,  можно по ссылке

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