Больше пяти тысяч человек в России задержали на акциях в поддержку Навального

На протестных акциях 31 января в городах России в общей сложности задержали 5321 человека (данные постоянно обновляются). Такое число приводит правозащитный проект «ОВД-Инфо», подчеркивая, что это рекордное число за девять лет работы проекта.





Больше всего задержанных в Москве — 1773 и в Санкт-Петербурге — 1170 участников акции.





В Якутске задержали 11 человек, в Барнауле — 38 , Красноярске — 194, Кемерове — 2, Новокузнецке — 90, Новосибирске — 103, Иркутске — 32, Улан-Удэ — 13.





«Как и в прошлые выходные — применение насилия к мирным протестующим было непропорционально жестоким. Митинги сопровождались задержаниями во всех регионах. Протестующих избивали при задержании дубинками и применяли электрошокеры — сообщения об этом поступали из Москвы, Петербурга и Владивостока. Также сообщалось о том, что в центре Петербурга силовики использовали газ против участников акции протеста, после того как они пытались освободить задержанного. Сильное давление на журналистов оказывалось и накануне акции в разных регионах России. Сотрудников СМИ задерживали, пытались вручить предостережения о недопустимости участия в акции. Все это делалось, чтобы помешать им выполнять свою работу», — сообщает ОВД-Инфо по итогам акции.