Больше пяти тысяч человек в России задержали на акциях в поддержку Навального
На протестных акциях 31 января в городах России в общей сложности задержали 5321 человека (данные постоянно обновляются). Такое число приводит правозащитный проект «ОВД-Инфо», подчеркивая, что это рекордное число за девять лет работы проекта.
Больше всего задержанных в Москве — 1773 и в Санкт-Петербурге — 1170 участников акции.
В Якутске задержали 11 человек, в Барнауле — 38 , Красноярске — 194, Кемерове — 2, Новокузнецке — 90, Новосибирске — 103, Иркутске — 32, Улан-Удэ — 13.
«Как и в прошлые выходные — применение насилия к мирным протестующим было непропорционально жестоким. Митинги сопровождались задержаниями во всех регионах. Протестующих избивали при задержании дубинками и применяли электрошокеры — сообщения об этом поступали из Москвы, Петербурга и Владивостока. Также сообщалось о том, что в центре Петербурга силовики использовали газ против участников акции протеста, после того как они пытались освободить задержанного. Сильное давление на журналистов оказывалось и накануне акции в разных регионах России. Сотрудников СМИ задерживали, пытались вручить предостережения о недопустимости участия в акции. Все это делалось, чтобы помешать им выполнять свою работу», — сообщает ОВД-Инфо по итогам акции.
В Томске, по данным проекта, 11 задержанных. Среди них четыре депутата городской думы — Ксения Фадеева и Андрей Фатеев из Штаба Навального, Максим Забелин и Артем Канарев. Над несколькими задержанными уже прошли суды, так, Ксения Фадеева и Андрей Фатеев получили штрафы по 20 тысяч рублей по статье 20.2 КоАП за организацию несанкционированной акции. Суд Забелина и Канарева назначен на 1 февраля.
Также штрафы получили и несколько других задержанных на акции, сообщал депутат Максим Забелин.
«Пока двоих из семи отсудили. По 10 тысяч штрафа обеим девушкам. <...> У третьего из семи – штраф 15 тысяч. Меня и еще одного парня переносят на завтра на 12:00», — написал он в своем Telegram-канале.
Отметим, в прошлые выходные, на акции 23 января, по данным проекта ОВД-Инфо, по России задержали около четырех тысяч человек.
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