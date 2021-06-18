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Главная Новости Больше всего томичи благодарили врачей роддома №4 в конкурсе «Спасибо доктору!»
Новости

Больше всего томичи благодарили врачей роддома №4 в конкурсе «Спасибо доктору!»

ТВ2
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34 минуты назад

Роддом № 4 получил больше всего положительных отзывов томичей в номинации «Моя любимая больница» ежегодного конкурса, «Спасибо доктору!», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Акция в этом году стартовала 1 апреля и длилась до 10 июня. За это время жители региона 11 572 поблагодарили врачей, медсестер и работников аптек. В итоге в номинации «Моя любимая больница»  роддом № 4, набрав наибольшее количество голосов пациентов. В номинации «Народным доктором» томичи больше всего благодарили детского онколога-гематолога ОКБ Инну Гербек. «Народной медсестрой» стала сестра процедурного кабинета поликлиники № 9 ЦСМ Виктория Бедарева.

Среди работников аптек больше всего благодарностей от жителей региона получила провизор аптеки «Омела» Ольга Сонич. А победителем в номинации «Моя любимая аптека» стала «Живая аптека» в поселке Светлый. Победителей конкурса наградили дипломами и подарками от партнеров.

Отметим, акция «Спасибо доктору!» ежегодно проводится в Томской области с 2010 года. В пролом году жители больше всего благодарили роддом имени Семашко и «Губернскую аптеку».

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