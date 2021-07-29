Больше тысячи раскопок остаются открытыми в Томске

Около 1200 раскопок остаются открытыми в Томске, большая часть из них принадлежит «ТомскРТС». В администрации рассматривают возможность повысить штрафы за несвоевременную их ликвидацию.

По данным мэрии, в 2021 году уже было проведено 1706 раскопок, из них 553 принадлежат «ТомскРТС», 968 — «Томскводоканалу», 124 — «Горсетям». Восстановлена 521 раскопка.

По словам начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска Николая Глебович, под восстановлением раскопки подразумевается следующее: сначала раскопка закрывается инертными материалами, после чего восстанавливается асфальт, обустраиваются бордюры. Глебович отметил, что все раскопки прошлого года закрыты, однако у 26 благоустройство до сих пор не восстановлено.

«Одну раскопку прошлого года подали на закрытие. Сейчас проверяют. В целом большинство раскопок и прошлого, и текущего года принадлежат «ТомскРТС». «Томскводоканал» тоже достаточно много копают, но они в опережающем графике по восстановлению. У них 45 раскопок. Думаю, что конец этой недели-начало следующей будем проверять», — прокомментировал директор «Санитарной милиции» Игорь Кашеваров.

Вопросы проведения раскопок в Томске регламентируют Правила благоустройства, в соответствии с которыми нарушители привлекаются к административному наказанию в виде штрафа (для физических лиц он составляет 3-5 тыс. рублей, для должностных — 30-50 тыс. рублей, для юридических — 100-200 тыс. рублей).

«На сегодняшний день уже составлено девять протоколов за срыв сроков проведения раскопок. Все получил «ТомскРТС». Результат: четыре предупреждения, пять штрафов. В прошлом году составили 118. Понимаем, сколько проблем есть у ресурсников, но никакого вхождения в положение быть не может», — сказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Он отметил, что в администрации обсуждают возможность увеличения штрафов.

«Этот вопрос сейчас мы рассматриваем. Анализируем деятельность Санитарной милиции. Вы знаете, что этот вопрос активно обсуждается и на площадке Думы. Думаю, что в ближайшее время представим нашу позицию», — сказал и.о. мэра. — Сейчас самый пик работ, летний период. Главная задача — соблюдение сроков, соблюдение качества. Если срок работ превышается, то нужно привлекать к ответственности ресурсоснабжающие организации, которые эти работы выполняют. Есть определенные шероховатости при взаимодействии ресурсников и служб, которые проводят дорожный ремонт, однако подобных казусов становится все меньше. Но нам есть, над чем работать», — резюмировал Ратнер.