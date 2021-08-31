Больше трех лет жалоб: в Томской области построят новый мост через реку Яя

Правительство выделило больше 288 миллионов рублей на строительство нового моста через реку Яя в Зырянском районе. Работы начнутся уже в следующем году. Общая стоимость работ составляет больше миллиарда рублей. Ввести в эксплуатацию готовый мост, согласно проекту, должны в 2025 году.

«Новый мост через Яю наконец снимет острую транспортную проблему для жителей Зырянки и Тегульдета и поможет более эффективно развивать одну из важных отраслей региональной экономики – лесопромышленный комплекс», - сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Старый мост на дороге Больше-Дорохово – Тегульдет в Зырянском районе общей протяженностью 248 метров построили в 1976 году. В августе 2018 года из-за потери несущей способности конструктивных элементов моста в Зырянском и Тегульдетском районах был введен режим ЧС.

«У этого моста аварийное состояние было в течение последних пяти лет. На нем понизили тоннаж, и грузовые автомобили не могут по нему пройти. То есть, вся экономика двух районов Тегульдетского, Зырянского — встала. Говорят, что есть проект нового моста, но когда его будут строить? — жаловался ТВ2 местный предприниматель Юрий. — Обещают сделать временный понтонный мост. Но будут трудности с провозом груза. Разрешенный тоннаж 15 тонн, но даже пустая грузовая машина весит 17-19 тонн. У всех проблемы».