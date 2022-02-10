Больше трат на образование и меньше на алкоголь: как пандемия изменила потребительские привычки томичей

Пандемия спровоцировала изменения потребительской корзины томичей. В частности, расходы томичей в 2021 году на развлечения сократились сразу на 52%, при этом в 2,5 раза выросли расходы на образование.

«В 2021 году томичи значительно меньше стали тратить на организацию своего досуга и алкогольную продукцию, транспорт и детские товары. При этом возросли расходы на образование, общественное питание, жилищно-коммунальные услуги, бытовую технику», — рассказал замгубернатора Андрей Кнорр.

Так, траты на алкоголь сократились на 26%, транспорт — 18%, детские товары — 15%. При этом в 2,5 раза выросли траты на образование. На 17% больше томичи стали тратить на услуги ЖКХ и на 13% больше — на бытовую технику.