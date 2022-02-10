Больше трат на образование и меньше на алкоголь: как пандемия изменила потребительские привычки томичей

Пандемия спровоцировала изменения потребительской корзины томичей. В частности, расходы томичей в 2021 году на развлечения сократились сразу на 52%, при этом в 2,5 раза выросли расходы на образование.
«В 2021 году томичи значительно меньше стали тратить на организацию своего досуга и алкогольную продукцию, транспорт и детские товары. При этом возросли расходы на образование, общественное питание, жилищно-коммунальные услуги, бытовую технику», — рассказал замгубернатора Андрей Кнорр.
Так, траты на алкоголь сократились на 26%, транспорт — 18%, детские товары — 15%. При этом в 2,5 раза выросли траты на образование. На 17% больше томичи стали тратить на услуги ЖКХ и на 13% больше — на бытовую технику.
По данным обладминистрации, расходы томичей на общепит в 2021 году выросли на 37%. При этом, это все равно на 30% меньше трат томичей до начала пандемии.
«Общепит остается отраслью, которая больше всего пострадала от пандемии. Однако благодаря поддержке работу этой сферы удалось стабилизировать. Рост по итогам года составил 109,7%. Но, конечно, эти цифры достались болью. Кто-то решил проблему через торговлю на вынос, через онлайн-торговлю. Кто-то ликвидировался, ушел с рынка. Сейчас я говорю о «средней температуре по больнице», — подчеркнул Андрей Кнорр.
В целом, оборот розничной торговли в 2021 году составил около 190 млрд. руб. или 105,6% к прошлому году.
«Существующие вызовы ведут к трансформации рынка и активному развитию онлайн-торговли. Сейчас в нашем регионе онлайн-продажи у торговых сетей составляют от 3% до 13% объема розничной торговли», — отметил вице-губернатор.
В Томской области доставку товаров организовали сети «Ярче», «Лента», «Метро», «Магнит», «Пятерочка», «Мария-ра» и др. Кроме того, в 2021 году в регионе заработал онлайн-ритейлер «Самокат».
«Сейчас Макдональдс, по нашей информации, ищет земельный участок. Сеть хочет открывать вторую точку. Планирует расширяться», — добавил Кнорр.