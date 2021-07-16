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Главная Новости Больше ста случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки
Новости

Больше ста случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2 ТВ2
10 часов назад

105 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 21 пациента.

В целом, с начала пандемии ковид официально подтвердился у 35412 жителей Томской области. Из них выздоровели 33005 человек.

В регионе для лечения коронавирусных больных в развернуто больше 2100 коек. По данным облздрава, свободны в регионе 23,7%. Под ковид-госпитали были вновь перепрофилированы Больница скорой медицинской помощи, готовится к перепрофилированию роддом № 4. Также больных ковидом принимают в МСЧ № 2, горбольнице № 3, ОКБ, Томской районной больнице, детской инфекционной больнице имени Сибирцева, а также СибФНКЦ в Северске.

С 14 июля респираторный госпиталь открыли в роддоме 4.

За последние сутки в России выявлено 25 704 случая COVID-19. 

 С начала пандемии вирус официально подтвердился у 5,9 млн человек в 85 регионах. Из них 5,3 млн пациентов выздоровели.

 За сутки зафиксирован 799 летальных исходов. Это очередной антирекорд с начала пандемии.

За весь период в России от коронавируса скончалось 146 868 человек. 

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