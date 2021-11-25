Больше половины томичей считают, что сотрудников ГИБДД на дорогах должно быть больше

По данным опроса , проведенного сайтом Дром, 52 % водителей из Томска считают, что сотрудников ГИБДД, следящих за безопасностью на дорогах, должно быть больше.

При этом 22% томичей посчитали, что нынешней численности патрулей ГИБДД достаточно для обеспечения безопасности на трассах. Еще 26% отметили, что камеры фиксации нарушений на дорогах хорошо справляются с работой и могут почти полностью заменить патрули, поэтому сотрудников ГИБДД на дорогах должно быть «по минимуму».

«На трассах и камеры прекрасно справляются, а на каждый километр гаишника не поставишь. А вот в городе — я обеими руками за! А то неадекваты и синеботы совсем расслабились», — написал пользователь сайта из Томска.

В Сибири доля проголосовавших за увеличение количества патрулей ГИБДД в среднем выше, чем в Томской области: 56,5%, считают количество инспекторов на дорогах достаточным только 17,5%, а 26% считают, что сотрудников ГИБДД можно успешно заменить камерами.

В среднем по стране 51% опрошенных водителей выступили за увеличение количества инспекторов, 30% — против, а 19% считают, что сейчас их достаточно. Опрос на сайте провходил с 8 по 17 ноября, в нем приняло участие 10 тысяч человек.