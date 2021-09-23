15 тысяч бюллетеней испортили томичи на выборах депутатов Госдумы

Явка на выборах депутатов Госдумы в России составила 50%. Всего в России зарегистрировано 108 410 915 избирателей. Согласно данным ЦИК, было испорчено больше 1,1 млн бюллетеней, т.е 2% от всего количества выданных на руки избирателям. В Томской области на выборах в Госдуму по партийным спискам испорченными оказались больше 15 тысяч бланков (7859 по 181 округу и 7365 по 182). Для сравнения победитель на 181 округе Алексей Диденко (ЛДПР) набрал 35 075 голосов, а на 182 Татьяна Соолматина (Единая Россия) – 47 377 голосов.

К примеру, только на избирательном участке 86 было 48 испорченных бюллетеней из 489 выданных для голосования. 10 процентов! По словам наблюдателя, многие просто проголосовали за все партии, сделав бланк недействительным.

Добавим, что Томское региональное отделение КПРФ не признало итоги выборов в заксобрание региона и Государственную Думу.

«На протяжении всей выборной кампании кандидаты от КПРФ испытывали колоссальное давление со стороны органов власти: шантаж, запугивание, угрозы увольнения с работы. И у нас есть такие случаи увольнения. Давление испытывают и члены избирательных комиссий от КПРФ, и я прошу Избирательную комиссию обратить на это внимание. Под мощный административный ресурс попали все работники бюджетной сферы, руководители крупных предприятий. Совершенно очевидно, что все коллективы – МЧС, полиции, школ, детских садов, ПФР, и другие не могли захотеть одновременно, в один день, в одно и то же время прийти на избирательные участки, открепиться от одних и прикрепиться к другим, не входящим в тот округ, где они проживают. Таким образом лишаясь возможности проголосовать за кандидатов по одномандатным округам в областную Думу и федеральную Думу. Работники органов исполнительной власти в ежедневном режиме посещали все участковые избирательные комиссии. Ну, а Ленинский район города Томска благодаря администрации превратился в маленькую Кемеровскую область. То, что происходило на 9 округе – это уже возврат в бандитские 90-е годы: десятки нападений на наших агитаторов, на нашего кандидата Павла Юденко. Именно нашему кандидату и его семье угрожали физической расправой. Аномально огромное число голосований вне помещения было организовано волонтёрами от партии «Единая Россия». На каком основании они вмешиваются в избирательный процесс? Всё это ставит под сомнение то, насколько итоги выборов в ваших протоколах соответствуют действительным результатам. Мы все люди взрослые и понимаем, что происходит. Это не должно продолжаться в дальнейшем, потому что дискредитирует всю избирательную систему, весь депутатский корпус, всю власть в целом. И это, как правило, нехорошо заканчивается», — отмечала глава томского обкома КПРФ Наталья Барышникова.

Остальные партии с результатами выборов согласились. Даже кандидат в депутаты Госдумы РФ Илья Леонтьев, который лидировал на 181 округе и потом внезапно проиграл гонку за счет голосования соотечественников в Париже и Лондоне, не будет оспаривать итоги выборов.