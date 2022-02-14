Больше миллиарда рублей вложат ТомскРТС в ремонтную кампанию 2022 года

«ТомскРТС» направит на ремонт, реконструкцию и строительство объектов теплосетевого комплекса в 2022 году 1,1 миллиарда рублей. К отопительному периоду предстоит подготовить более 60 участков теплосетей общей протяженностью более 670 километров.

«Планы серьезные, и главный проект, который мы будем продолжать – это строительство тепломагистрали 6В. Она строится для переключения потребителей котельной по улице Водяной, 80 на централизованное теплоснабжение. В итоге проект позволит создать попутные мощности для подключения потребителей активно развивающегося сейчас района Черемошники. В районе планируется большое строительство, в том числе многоэтажное. Мы активно участвуем в этой работе», – сказал заместитель технического директора СП «Тепловые сети» Борис Горяйнов.

Протяженность магистрали 6В составит 900 метров в двухтрубном исполнении диаметром 800 мм. Строительство магистрали планируется завершить к 2023 году, к строительству ПНС-6 компания планирует приступить в 2022 году. Также в рамках концессии будут построены перемычки, которые позволят переключать абонентов на резервные линии в случае аварийных ситуаций.

При этом, за последние два года затраты на трубную продукцию, применяемую при ремонте теплосетей выросли почти в два раза. Если в 2020 году стоимость труб составляла 70 тысяч рублей за тонну, то теперь – 130 тысяч рублей. Также подорожали стройматериалы, на 30% выросла стоимость лотков для трубопроводов.