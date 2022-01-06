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Больше 800 томичей проверили родинки в онкодиспансере в 2021 году

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В 2021 году в акции Томского областного онкодиспансера «ОНКОдозор: проверь родинку!» приняли участие 802 томича. В 2022-м акция продолжится.

На специально созданный электронный сервис томичи загрузили фотографии «подозрительных» родинок или кожных образований, которые затем изучили врачи.

«В 2021 году мы рекомендовали прийти на очный прием 153 жителям Томска, из них 111 уже посетили специалиста, — отметил главный врач онкодиспансера Максим Грищенко. — Это удобный метод онкопрофилактики, сервис действует на постоянной основе».

По результатам очных консультаций у 94 обратившихся выявлены доброкачественные новообразования кожи. 12 пациентов с подтвержденными онкологическими заболеваниями успешно пролечены. У пяти человек подозрение на злокачественное новообразование, они проходят дополнительные обследования.

Всего с начала работы сервиса в 2019 году им воспользовались около 3000 человек.

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