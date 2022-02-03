Больше 800 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки

801 случай ковида подтверждён в Томской области за сутки. Это новый рекордный показатель прироста за все время пандемии. Госпитализировано 177 человек, сообщает оперштаб. За сутки скончались трое пациентов, еще 286 человек выздоровели.

С начала пандемии в Томской области ковидом официально переболели 69 511 человек (без учета данных по Северску). 63 986 пациентов выздоровело. Оперштаб сообщает, что от ковида в региона умерли 709 человек. Но это данные оперативной статистики. По данным Росстата, с марта 2020 года по ноябрь 2021 в Томской области от ковида умерли 2485 человек.

По данным сайта ФМБА России, на 3 февраля в закрытом городе с начала пандемии зарегистрирован 19 271 случай заражения коронавирусом (436 за последние сутки), 17 556 человек выздоровели (39 за день).