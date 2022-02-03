Больше 800 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки

801 случай ковида подтверждён в Томской области за сутки. Это новый рекордный показатель прироста за все время пандемии. Госпитализировано 177 человек, сообщает оперштаб. За сутки скончались трое пациентов, еще 286 человек выздоровели.
С начала пандемии в Томской области ковидом официально переболели 69 511 человек (без учета данных по Северску). 63 986 пациентов выздоровело. Оперштаб сообщает, что от ковида в региона умерли 709 человек. Но это данные оперативной статистики. По данным Росстата, с марта 2020 года по ноябрь 2021 в Томской области от ковида умерли 2485 человек.
По данным сайта ФМБА России, на 3 февраля в закрытом городе с начала пандемии зарегистрирован 19 271 случай заражения коронавирусом (436 за последние сутки), 17 556 человек выздоровели (39 за день).
За последние сутки в России выявлено 155 768 новых случаев коронавируса. Это очередной суточный рекорд. Количество госпитализаций составило 17 792 человека, что на 3,4% больше по сравнению с 2 февраля. Зафиксировано 667 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 53 724 человека.
Всего на сегодняшний день в России ковидом заболели больше 12 млн человек. По данным оперштаба было зафиксировано 333 357 летальных исходов, выздоровели 10 млн человек.
Добавим, рекорды суточной заболеваемости ковидом обновляются в России уже почти две недели. Это вызвано распространением в России омикрон-штамма. По состоянию на 3 февраля он был обнаружен в 83 регионах России. Официально его выявили у 15 287 человек.
При этом, накануне глава Роспотребнадзора заявила о появившемся в стране более заразном подвиде омикрона BA.2, сообщает «Интерфакс». Заболевшие BA.2 обнаружены в Москве, республиках Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области. По словам Поповой, данные из «ряда стран» говорят о более высокой заразности этой линии. По данным датских ученых, заразность варианта BA.2 на треть выше, чем у родительской версии, но по тяжести болезни, вероятно, напоминает «старый» омикрон. Кроме того, подвариант легче заражает вакцинированных людей, но у них меньше вероятность передать его дальше. Из-за своей неуловимости для тестов в СМИ линию назвали «стелс-омикроном».
По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости коронавирусом в РФ продолжится еще некоторое время. Эксперты ожидают, что пик заболеваемости наступит к середине февраля, тогда показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими.