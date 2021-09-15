Больше 80 жалоб на возможные нарушения поступило в Избирательную комиссию Томской области

Чаще всего жители Томска жалуются на расклейку агитационных материалов в неположенных местах. В целом, в Избирательную комиссию Томской области поступило 88 жалоб о возможных нарушениях.
«Среди них есть и нерассмотренные на настоящий момент времени. В основном, жалобы связаны с агитацией — с размещением агитационных материалов, агитационными кубами, либо с выступлением кандидатов в ходе дебатов. В общем и в целом, я думаю, что обстановка нормальная, рабочая», — рассказал на пресс-конференции председатель облизбиркома Ростислав Радзивил.
Он уточнил, что нельзя сказать, кто жалуется чаще — жители города или кандидаты.
«Жалобы поступали, как от кандидатов, так и от жителей, недовольных заклеиванием стендов возле домов. То есть, нельзя сказать, от кого больше. Чаще всего, конечно, жалуются на расклейку. Жители считают, что это портит внешний вид, нарушает благоустройство. Либо жалуются на отсутствие выходных данных. Есть и такие жители, кто внимательно за этим следит», — добавил он.
Напомним, за несанкционированное размещение листовок и плакатов установлен административный штраф: для граждан от 2 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. руб.
«Поступало несколько заявлений, связанных с размещением либо в неустановленных местах, либо с нарушениями в исходных данных. Соответственно, задача полиции установить свидетелей и очевидцев происшествия, источник изготовления данной документации. Традиционно, по всем материалам проводим полномасштабные проверки, по результатам которых принимается процессуальное решение. В случае, если установлены лица, то они привлекаются к административной ответственности», — отметил начальник Управления организации охраны общественного порядка Олег Водянкин.
Также он прокомментировал случаи нападения на агитаторов. Ранее КПРФ жаловалась, что неизвестные напали на молодых людей, распространяющих агитацию от кандидата КПРФ Павла Юденко.
«Лицо установлено, но не могу комментировать, так как пока оно не привлечено к ответственности. Но проверка фактически проведена, его действиям дана оценка с точки зрения закона», — добавил Водянкин.