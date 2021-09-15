Больше 80 жалоб на возможные нарушения поступило в Избирательную комиссию Томской области

Чаще всего жители Томска жалуются на расклейку агитационных материалов в неположенных местах. В целом, в Избирательную комиссию Томской области поступило 88 жалоб о возможных нарушениях.

«Среди них есть и нерассмотренные на настоящий момент времени. В основном, жалобы связаны с агитацией — с размещением агитационных материалов, агитационными кубами, либо с выступлением кандидатов в ходе дебатов. В общем и в целом, я думаю, что обстановка нормальная, рабочая», — рассказал на пресс-конференции председатель облизбиркома Ростислав Радзивил.

Он уточнил, что нельзя сказать, кто жалуется чаще — жители города или кандидаты.

«Жалобы поступали, как от кандидатов, так и от жителей, недовольных заклеиванием стендов возле домов. То есть, нельзя сказать, от кого больше. Чаще всего, конечно, жалуются на расклейку. Жители считают, что это портит внешний вид, нарушает благоустройство. Либо жалуются на отсутствие выходных данных. Есть и такие жители, кто внимательно за этим следит», — добавил он.