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Больше 500 кг корма для бездомных собак собрали томичи в рамках акции «Пачка для собачки»

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Томичи передали почти 900 пачек с крупой для приюта бездомных животных «Добрые руки» в д. Новомихайловка в рамках акции «Пачка для собачки». Акция проходила с 15 по 29 ноября и была организована Почтой России.

Автор:  Томское отделение Почты России

Акция «Пачка для собачки» длилась две недели. В это время ежедневно томичи приносили в почтовые отделения от 20 до 100 пачек с крупой. Особенно большие партии с крупой пожертвовали воспитанники детского сада №63, почтовики из Томского магистрально-сортировочного центра и учащиеся школы «Интеграция» Томского района. Вместе они подарили приюту почти 170 кг корма.

«Как только мы узнали об акции, то сразу решили, что учащиеся нашей школы непременно примут в ней участие. Собирая крупу для приюта «Добрые руки», мы попутно обсудили с ребятами, кто такие бездомные собаки, почему их становится с каждым годом всё больше и как мы можем им помочь, — рассказала педагог-библиотекарь школы «Интеграция» Татьяна Штенгелова. – В итоге участники акции, а это почти все учащиеся школы, смогли переосмыслить один из главных жизненных принципов – помоги ближнему своему. Ребята смогли расширить границы своего представления о том, что ближним, нуждающимся в помощи, может быть не только человек, но и животное».

Также томичи передали более 20 кг макарон, ящик с мясными консервами и целую коробку специализированного собачьего корма.

Весь собранный корм для собак почтовики 30 ноября передали в приют «Добрые руки». Сегодня в приюте «Добрые руки» находится более 220 питомцев. Зимой ежедневно им требуется 120 кг корма.

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