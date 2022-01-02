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  3. Больше 50 улиц Томска останется без холодной воды в ночь на понедельник
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Больше 50 улиц Томска останется без холодной воды в ночь на понедельник

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Холодной воды не будет в части Советского и Кировского районов Томска. Причина — в проведении «Томскводоканалом» аварийных работ на сетях.

Так, холодное водоснабжение будет отсутствовать с 23-00  02.01.2022  до 06-00 03.01.2022 по следующим адресам:

  • пр.Александровский 4, 16, 18, 18/1, 20;
  • ул.Алтайская 80, 90, 108, 112, 112а, 114, 118, 120, 1120/1, 120/2, 122, 124, 135, 137, 137/1, 139, 141, 143, 149, 151, 151б, 153, 153а, 157, 159, 159а, 161/2, 161а, 161б, 163а, 163б, 163в 163д, 169, 171;
  • пер.Ангарский 3, 4, 6, 8;
  • ул.Артема 3, 5, 5а;
  • ул.Балтийская 9, 9а, 11, 13, 18, 19/1, 22, 23, 23/1, 24;
  • пер.Богашевский 3, 4, 5, 6, 8;
  • ул.Вершинина 17/2, 17г, 37, 46;
  • пер.Восточный 12, 13, 14, 15/7, 26, 28а;
  • пос.Восточный 12, 13, 14, 15/7, 26, 28а;
  • ул.Герцена 43б, 45, 47, 49, 52, 52а, 53, 54а, 55, 59, 59а, 61/1, 61а, 63, 65/1, 65/1 стр.1, 65/2, 65/3, 66, 67, 68, 68 стр.6, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 72, 72/1, 72/2, 72/4, 72/6, 74, 74/1, 74а, 76, 76 стр.1, 78;
  • ул.Дзержинского 20/1, 57, 59, 60, 62;
  • ул.Елизаровых 58, 59, 59/1, 62, 62/5, 65, 65/1, 65а, 68, 70, 70а, 72, 72/3, 73/1, 73а, 74, 76, 76/1, 79/1, 79/2, 79/4,  79/4 стр.3, 79/6, 82, 82а, 85, 85/1, 85/1 стр.3, 86, 93, 97/8, 97/17, 97/14;
  • ул.Енисейская 15, 17, 19, 19/2, 2, 21, 23, 23/1, 25, 26, 27, 3, 32, 33, 34, 36, 37, 37 стр.4, стр.6,  4, 7, 8;
  • ул.Жуковского 50;
  • ул.1-я Заречная;
  • ул.2-я Заречная;
  • ул.3-я Заречная;
  • ул.4-я Заречная;
  • ул.5-я Заречная;
  • ул.Каспийская;
  • пер.Ишимский 5;
  • ул.Карташова 25, 31в, 33, 35, 35а, 37, 39, 42, 42а, 42б, 42в, 45, 45 стр.2, 45а, 47, 52, 54, 58,  60, 60/1, 68, 68/1, 70, 76, 45 стр.1;
  • ул.Киевская 93, 93а, 101, 103, 105а, 105в, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 30, 32, 57, 58, 59, 60,   60а, 60б, 61, 62, 62а, 64, 66, 68, 70/1, 70/3, 71, 72, 74, 75, 76, 76б, 77, 78/1, 78/2, 79, 86б, 86в, 86г, 89, 89/1;
  • пр.Кирова 41, 41/1, 49/1, 51а, 51а стр.14, 51а стр.15, 54, 54/1, 56, 56/4, 56/5, 56а, 56б, 56в,  56г, 58, 58 стр.55, 58/22, 58/24, 58/26;
  • ул.Колхозная 11, 11/1, 11/2, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 6, 9, 9/1, 9/2;
  • пр.Комсомольский 43/2, 43/3, 48, 50, 52, 53, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 56а, 57, 58, 59,  61, 62, 63, 63, 64, 64а, 64/1, 65, 66, 67, 67а, 68, 68/2, 68/3, 68/5, 69, 70/1, 71, 73, 75, 77, 79;
  • ул.Космическая 4/4;
  • ул.Красноармейская 101а, 101б, 118, 118/1, 120;
  • ул.Кулагина 1, 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31а, 33, 37, 45, 5, 6, 6а, 45, 5, 6,  6, 6а, 6а стр.5, 6а/42, 6в, 6б, 7, 8, 9;
  • пер.Курский 32, 32/1, 32а, 22, 35, 4, 6, 6а;
  • ул.Лебедева 39, 41, 64, 65, 75, 77, 77а, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 87/1, 92, 94, 96, 97, 100, 102, 102а,  104, 105, 105/2, 111, 113, 115, 135, 137, 139;
  • ул.Л.Толстого 38/2, 38/4, 38б, 38в, 38г, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 51, 56, 56а, 57, 60, 62, 65,  67, 77, 79, 81, 83;
  • пр.Малиновый;
  • пер.Моряковский;
  • ул.Некрасова 45, 59, 61;
  • пер.Нижний;
  • ул.Никитина 76, 89а, 97, 99;
  • ул.Новоселов;
  • ул.О.Кошевого 55, 66, 68, 68/1, 72, 73, 75, 79;
  • ул.Осенняя 1, 4, 8;
  • ул.Писемского 1, 4, 6, 8;
  • ул.С.Щедрина;
  • ул.Сибирская 101, 101а, 102в, 105, 105а, 107, 109, 111, 111б, 84, 91, 92, 93, 95/1, 96, 97, 98,  99, 99а;
  • пер.Смоленский;
  • ул.Совхозная 2а, 4, 9;
  • ул.С.Разина 33, 35;
  • ул.Тальниковая 1а, 1б;
  • ул.Трамвайная 1, 1а, 3, 5;
  • пер.Фруктовый;
  • пр.Фрунзе 103с стр.5, 100, 101, 102, 103 стр.1, 103, 103д, 103/1, 103/2, 103а, 103а стр.1, 105, 105/1, 105а, 107, 107/1, 109, 109а, 111, 111а, 112, 115, 115б, 115/1, 116, 117а, 117б, 118, 119, 119/12, 119/13, 119/15, 119/23, 119/5, 119г, 119д, 119е, 119к, 120, 121, 121б, 122, 123, 123/1, 124, 124/1, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130а, 131, 131/1, 132, 133, 133/1, 135, 137, 137/1, 137/3, 137б, 152, 152б, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 170а, 172, 172/1, 174, 174а, 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 236, 236/1, 236б, 238, 240, 240а;
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