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  3. Больше 480 случаев ковида подтверждено в Томской области за сутки
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Больше 480 случаев ковида подтверждено в Томской области за сутки

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481 случай коронавируса подтвержден в Томской области за сутки. Это новый антирекорд. Госпитализировано 133 пациента. 

Оперштаб сообщает о выздоровлении 421 пациента, летальных случаев не выявлено.

С начала пандемии в регионе было подтверждено 66 433 случая ковида. Выздоровело 62 330 человек. По данным оперативной статистики, скончались 702 пациента.

Заболеваемость ковидом в Томской области стала расти на этой неделе. Областные власти предполагают, что пик, вызванный омикроном, придётся на февраль — март.

Накануне были выявлены еще десять случаев заболевания новым штаммом «омикрон». Двое из заболевших прибыли из других регионов России, место инфицирования других заболевших не установлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. На сегодняшний день у всех заболевших состояние удовлетворительное. Все заболевшие своевременно изолированы.

Добавим, что в России впервые выявили более 100 тысяч новых случаев коронавируса. За сутки заразились 113 122 человека.

В Москве за сутки выявили 26 488 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 14 939.

По всей России умерли за прошедшие 24 часа, по данным оперштаба, 668 человек, выздоровели — 30 010 человек.

С начала пандемии оперштаб зафиксировал 11 615 779 случаев заболевания и 330 111 смертей от коронавируса.

 

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