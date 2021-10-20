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Больше 420 млн рублей на расселение аварийного жилья внесли в проект бюджета Томска

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Председатель комитета по жилищной политике Олеся Ильенок на комитете городского хозяйства Думы Томска рассказала о планах по реализации программ расселения ветхого и аварийного жилья в Томске в 2022 году, сообщает мэрия.

По ее словам, в будущем году на программы расселения в Томске планируется предусмотреть 420,6 млн рублей. Из них 244,9 млн выделят из местного бюджета, остаток – из регионального и федерального.

«Средства, которые будут предусмотрены на реализацию мероприятий Региональной адресной программы по расселению аварийного жилья в местном бюджете, будут направлены на выкуп жилых помещений у собственников. Стоимость одного квадратного метра расселяемого аварийного жилья будет определяться оценщиками (организация, специализирующаяся на оценке жилых помещений) в каждом случае индивидуально, с учетом требований действующего законодательства», — уточнили в мэрии.

При этом средняя стоимость квадратного метра в 2021 году составляет 70-70,5 тыс. рублей. Деньги бюджета предусматривают расселение 3680 квадратных метров аварийного жилья.

На расселение домов, признанных аварийными после первого января 2017 года, которые подлежат расселению в рамках региональной программы по решениям суда, город планирует направить 151,9 млн. На эти средства планируется исполнить 40 судебных решений и выделить квартиры.

«В 2022 году в районах Томска планируется снести 27 аварийных домов, которые уже расселены: в Кировском районе – четыре, в Ленинском – 11, в Советском – четыре, в Октябрьском - восемь. На это в проекте бюджета заложены 10 млн рублей», — рассказали в мэрии.

Текущий и капитальный ремонты в 2022 году планируют провести в 15 помещениях маневренного фонда. На это мэрия заложила в бюджет  3,759 млн рублей. На эти средства приведут в порядок два помещения в Советском, пять - в Кировском, два - в Ленинском и четыре - в Октябрьском районах.

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