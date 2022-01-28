Больше 400 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки

В Томской области за сутки коронавирус подтвердился у более 400 человек. Глава региона Сергей Жвачкин призвал соблюдать режим ограничений.
«Сегодня мы зафиксировали рекордный уровень заболевших в сутки за все время эпидемии – более четырехсот! – сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Мы не должны успокаивать себя тем, что в пятую волну болезнь часто протекает в легких формах, уровень госпитализации ниже, а коечный фонд в «красных» зонах не заполнен и наполовину. Идет колоссальная нагрузка на первичное звено здравоохранения и наши колл-центры. Никто не знает, как болезнь и эпидемия проявят себя завтра, и лучшая возможность уберечься от последствий – профилактика».
Глава региона призвал жителей к вакцинации и соблюдению требований эпидемиологов, а правоохранительным органам поручил не снижать за этим контроль. Также губернатор напомнил о запрете на проведение массовых мероприятий.
«Обращаюсь к работодателям: там, где это возможно, максимально переводите сотрудников на удаленный режим. Прошу жителей не быть беспечными, носить защитные маски, соблюдать гигиену, минимизировать поездки и встречи, избегать людных мест, а при резком ухудшении самочувствия оставаться дома. Особо берегите детей и пожилых», – сказал Сергей Жвачкин.
Заболеваемость ковидом в регионе стала расти на этой неделе. Областные власти предполагают, что пик, вызванный омикроном, придётся на февраль — март.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 65 531 человек, 61 473 пациента выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 699 человек.