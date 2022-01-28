Больше 400 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки

В Томской области за сутки коронавирус подтвердился у более 400 человек. Глава региона Сергей Жвачкин призвал соблюдать режим ограничений.

«Сегодня мы зафиксировали рекордный уровень заболевших в сутки за все время эпидемии – более четырехсот! – сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Мы не должны успокаивать себя тем, что в пятую волну болезнь часто протекает в легких формах, уровень госпитализации ниже, а коечный фонд в «красных» зонах не заполнен и наполовину. Идет колоссальная нагрузка на первичное звено здравоохранения и наши колл-центры. Никто не знает, как болезнь и эпидемия проявят себя завтра, и лучшая возможность уберечься от последствий – профилактика».

Глава региона призвал жителей к вакцинации и соблюдению требований эпидемиологов, а правоохранительным органам поручил не снижать за этим контроль. Также губернатор напомнил о запрете на проведение массовых мероприятий.

«Обращаюсь к работодателям: там, где это возможно, максимально переводите сотрудников на удаленный режим. Прошу жителей не быть беспечными, носить защитные маски, соблюдать гигиену, минимизировать поездки и встречи, избегать людных мест, а при резком ухудшении самочувствия оставаться дома. Особо берегите детей и пожилых», – сказал Сергей Жвачкин.