Больше 400 человек приняли участие в новогоднем забеге в Томске. Фото

Новогодний забег прошел на Ново-Соборной площади в 12 часов. В нем участвовали больше четырехсот человек. В честь наступившего года томичи пробежали 2022 метра по улицам Советской, Герцена и переулку Спортивному.

«Выйти сегодня, спустя всего лишь 12 часов после встречи Нового года, на старт забега – для этого надо иметь волю, характер, отличную спортивную форму и хорошее настроение. Уверен – все это у вас есть! Пусть сегодняшний забег станет для всех нас отличным стартом в предстоящей дистанции, длиной в 365 дней 2022 года!», — отметил и.о.мэра Томска Михаил Ратнер.

Добавим, что забег организован беговым сообществом Томский марафон. В забеге участвовали люди разного возраста, некоторые из них были в костюмах. Среди бежавших дистанцию был и Дед Мороз.

«Будем продолжать беговую традицию. За здоровый, за сибирский дух!», — сказал он перед стартом.

Как прошел новогодний забег, в фотоленте ТВ2.