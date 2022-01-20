«Будут обшиты профлистом»: в Томске установят остановки нового типа

Почти 14,3 млн рублей направит мэрия Томска на установку новых остановочных павильонов. Планируется, что они появятся на центральных и отдаленных территориях. В частности, на ул. Елизаровых, Сибирской, Татарской, проспекте Развития, на ул. Степановская, Пушкина, Нахимова, Нижне-Луговая, Сплавная, проспектах Комсомольский и Ленина.

«В ноябре был составлен перечень остановок, изначально он состоял из 72 адресов. Исходя из суммы и обращений, мы составили перечень из 44 остановочных пунктов. Изменения связаны со стоимостью металла. Кроме того, поступало очень много обращений от граждан о том, что остановочные комплексы необходимо оборудовать боковыми стенками для защиты от ветра. Поэтому стоимость изменилась: остановка поменьше стоит 300 тысяч рублей, побольше — 335,5 тысяч рублей», — сказал заммэра Вячеслав Черноус.

Планируется, что остановки будут обшиты профлистом. По словам заммэра, это необходимость, вызванная действиями вандалов.

«Пластиковых хватает максимум на неделю, поэтому внесены такие изменения. Поэтому остановка с трех сторон будет обшита профлистом. На улице Высоцкого мы трижды ставили оргстекло. В конце концов, на четвертый раз установили профлист, который месяц уже держится. Пластик и стекло разбивают, а камеры, к сожалению, поставить везде мы не можем», — сказал Черноус.

В свою очередь, начальник департамента дорожной деятельности Николай Глебович добавил, что в мэрии «вынуждены очень много менять по остановкам, так как их ломают в течение семи-десяти дней».

«По каждому случаю пишем обращения в органы правопорядка. Но отловить их... Там, где возможно, мы попросили развернуть камеры. Но это не все», — добавил Глебович.

В свою очередь, депутат гордумы Артем Канарев раскритиковал использование профлиста и посоветовал обшить остановки прозрачным материалом.

«В центре города мы будем стараться делать прозрачными. На окраинах же единственный выход - делать вандалоустойчивыми, из профнастила. Если использовать стекло, то ценник увеличивается тысяч на сто», — отметил Черноус.