Больше 300 томичей станут участниками «Чистой прогулки»

«Всемирный день чистоты» проходит 18 сентября. В 2021 году к акции World Cleanup Day присоединятся 180 стран, мероприятия пройдут в 60 регионах России.
«В этом году формат события усилит инициатива компании Greenway – акция «Чистая прогулка». Ее суть в том, чтобы не только убирать мусор в наиболее загрязненных местах, а гулять в перчатках и с мусорными пакетами по любимым маршрутам и по пути собирать мусор для последующей переработки», — сообщил ТВ2 организатор Андрей Шавнев.
По его информации, в Томске, для участия в акции, зарегистрировалось более 300 человек (как в составе команд, так и индивидуально).
Чтобы принять участие в акции необходимо:
1. Зарегистрироваться на лендинге акции https://greenwalk.online
2. 18 сентября надеть перчатки и взять мусорные мешки или любую другую ёмкость для сбора.
3. Гулять по любимым маршрутам и собирать мусор.
4. Сфотографировать результат и загрузить на страницу акции.
5. Там, где это возможно, отнести мусор на переработку.
Регистрация и загрузка фото необходима для того, чтобы организаторы смогли подсчитать результаты акции и показать вклад каждого региона в общий результат.
Тех, кто хочет принять участие в акции без регистрации, организаторы просят сфотографировать результат в социальные сети с хэштегом #чистаяпрогулка и запечатленные мешки с мусором также будут учтены в общем результате.