Больше 300 томичей станут участниками «Чистой прогулки»

«Всемирный день чистоты» проходит 18 сентября. В 2021 году к акции World Cleanup Day присоединятся 180 стран, мероприятия пройдут в 60 регионах России.

«В этом году формат события усилит инициатива компании Greenway – акция «Чистая прогулка». Ее суть в том, чтобы не только убирать мусор в наиболее загрязненных местах, а гулять в перчатках и с мусорными пакетами по любимым маршрутам и по пути собирать мусор для последующей переработки», — сообщил ТВ2 организатор Андрей Шавнев.

По его информации, в Томске, для участия в акции, зарегистрировалось более 300 человек (как в составе команд, так и индивидуально).