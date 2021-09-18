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Больше 300 томичей станут участниками «Чистой прогулки»

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«Всемирный день чистоты» проходит 18 сентября. В 2021 году к акции World Cleanup Day присоединятся 180 стран, мероприятия пройдут в 60 регионах России. 

«В этом году формат события усилит инициатива компании Greenway – акция «Чистая прогулка». Ее суть в том, чтобы не только убирать мусор в наиболее загрязненных местах, а гулять в перчатках и с мусорными пакетами по любимым маршрутам и по пути собирать мусор для последующей переработки», — сообщил ТВ2 организатор Андрей Шавнев.

По его информации, в Томске, для участия в акции, зарегистрировалось более 300 человек (как в составе команд, так и индивидуально).

Чтобы принять участие в акции необходимо:

1. Зарегистрироваться на лендинге акции https://greenwalk.online

2. 18 сентября надеть перчатки и взять мусорные мешки или любую другую ёмкость для сбора.

3. Гулять по любимым маршрутам и собирать мусор.

4. Сфотографировать результат и загрузить на страницу акции.

5. Там, где это возможно, отнести мусор на переработку.

Регистрация и загрузка фото необходима для того, чтобы организаторы смогли подсчитать результаты акции и показать вклад каждого региона в общий результат.

Тех, кто хочет принять участие в акции без регистрации, организаторы просят сфотографировать результат в социальные сети с хэштегом #чистаяпрогулка и запечатленные мешки с мусором также будут учтены в общем результате.

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