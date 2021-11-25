Больше 300 раскопок в Томске благоустроят только в следующем году

«Сейчас в работе находятся 520 раскопок. Из них, мы понимаем, что 372 раскопки уйдут на следующий год. Они закрыты, но не восстановлены и точно переходят на 2022 год», — сказал он на заседании комитета городского хозяйства Думы Томска.

На сегодняшний день в Томске остаются открытыми порядка 90 раскопок. В целом же, на следующий год переходит восстановление порядка 300 раскопок коммунальных служб, сообщил заммэра Вячеслав Черноус.

Сейчас ресосурсоснабжающие организации направили ордера на закрытие 52 раскопок. Они находятся на проверке.

По словам Вячеслава Черноуса, все раскопки, кроме аварийных, должны быть закрыты до 1 декабря. Ранее сообщалось, что большая часть открытых раскопок находится на бесхозных сетях.

По данным мэрии, с начала года административные комиссии районов города рассмотрели более 150 эпизодов нарушения благоустройства при раскопках. За это время компаниям, нарушившим сроки благоустройства, выписали штрафов на 1,6 млн рублей. Оштрафованы были «ТомскРТС», ООО «СМНУ», ООО «УК «Система плюс» и другие компании.

Вопросы проведения раскопок в Томске регламентируют Правила благоустройства, в соответствии с которыми нарушители привлекаются к административному наказанию в виде штрафа (для физических лиц он составляет 3-5 тыс. рублей, для должностных — 30-50 тыс. рублей, для юридических — 100-200 тыс. рублей).