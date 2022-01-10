Больше 300 человек пострадали в Томске от уличных травм за новогодние каникулы

29 человек были госпитализированы в стационары, включая 18 детей. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь амбулаторно.

342 жителя Томска получили травмы на улице за новогодние каникулы, сообщает облздрав. Среди них 166 детей.

Травмы носят сезонный характер и преимущественно связаны с зимними видами спорта (лыжи, коньки, сноуборды), а также со спешкой и невнимательностью людей.

«Большинство травм у детей связаны с катанием на горках, в том числе на «плюшках». Чаще всего это ушибы и переломы конечностей», - отметил главный врач больницы скорой медицинской помощи № 2 Андрей Караваев.

Также с увлечением зимними видами спорта связано большинство травм и у взрослых.

«В среднем к нам в день обращались по 8 человек с уличными травмами. Многие из обратившихся пострадали в результате падений при катании на коньках, чаще всего это ушибы и переломы конечностей», - пояснила заведующая травмпунктом горбольницы № 3 Светлана Горецкая.