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Главная Новости Больше 30 тысяч доз вакцины от Covid-19 поступило в Томскую область
Новости

Больше 30 тысяч доз вакцины от Covid-19 поступило в Томскую область

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

В Томскую область завезли почти 24, 5 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» и 9, 6 тысяч доз вакцины «Спутник V». Препараты распределят по всем районам региона, сообщили в Облздраве.

К этому дню в регионе привились 266 194 жителя, оба компонента поставили 234 740 человек. Прививку «Спутник Лайт» поставили 5 489 человек. При этом сейчас сняты возрастные ограничения на постановку вакцины, теперь поставить ее ммогут все желающие от 18 лет. Эта вакцина доступна во всех лечебных учреждениях и некоторых мобильных пунктах.

«Прививку можно поставить в день обращения в порядке живой очереди либо записаться на удобное время. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — говорится в сообщении.

Отметим, посмотреть все адреса пунктов вакцинации в Томске теперь можно в 2ГИС.

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